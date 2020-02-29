Владимир Рыков: «Видел, как Мирзов забил два гола в Катаре. Мы с ним знакомы»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков в интервью «СЭ» перед матчем против «Спартака» отметил, что игра важна и для футболистов, и для болельщиков. Также он поделился мнением об игре полузащитника «красно-белых» Резиуана Мирзова.

— «Динамо» — «Спартак» — старейшее противостояние в нашем футболе, а предстоящая игра впервые состоится на реконструированном стадионе имени Льва Яшина. Обстоятельства не оставляют вам права на ошибку?

— Да, мы с ребятами общаемся на эту тему. «Старички» со своей стороны стараются донести до иностранцев всю принципиальность этого матча, чтобы они правильно настроились. Эта игра очень важна и для нас, и для болельщиков. Уверен, что придет полный стадион в бело-голубых шарфах. Надо отплатить болельщикам за это — настроиться и дать бой.

— Следили за красно-белыми?

— Не скажу, что следил, но смотрел обзоры матчей турнира в Катаре.

— Что-нибудь бросилось в глаза?

— Мирзов два гола забил. Мы с ним знакомы. Видел, что «Спартак» тоже играет и в пять, и в четыре защитника. Повторюсь, сборы для того и нужны, чтобы пробовать разные системы. Посмотрим, что нам скажут тренеры, это лучше, чем мой личный просмотр. (Евгений Белоусов)

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