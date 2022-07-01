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Пресняков-старший: «Есть ощущение, что Крал больше не вернется в «Спартак»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник Алекс Крал приостановил контракт с красно-белыми.

«Да, есть ощущение, что Крал больше не вернется в «Спартак». Сейчас регулярно будут поступать подобные новости. А что делать? В какой-то степени будет потерей, если Крал не вернется. Он все же игрок не из худших. Во многих играх Крал проявлял себя очень хорошо. Сейчас все так складывается, что все убегают. Вот только из «Зенита» никто не уходит. У них настолько хороши гонорары, что куда убегать. Здесь у них все хорошо», — сказал Пресняков «СЭ».

Прошлый сезон Крал провел в аренде в «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.

В июне Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

Алекс Крал
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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