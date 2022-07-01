В ЦСКА опровергли информацию об интересе к защитнику «Ростова» Осипенко
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об интересе к защитнику «Ростова» Максиму Осипенко и возможном уходе из клуба нападающего Чидеры Эджуке.
«Вся информация по Осипенко применительно к ЦСКА не соответствует действительности, никаких переговоров не ведется.
Что касается Эджуке, то в самое ближайшее время последует официальная информация от клуба", — сказал Брейдо «СЭ».
В прошлом сезоне 28-летний Осипенко провел 30 матчей за «Ростов» и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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|17.07
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