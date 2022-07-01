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Сегодня, 18:26

В ЦСКА опровергли информацию об интересе к защитнику «Ростова» Осипенко

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максим Осипенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об интересе к защитнику «Ростова» Максиму Осипенко и возможном уходе из клуба нападающего Чидеры Эджуке.

«Вся информация по Осипенко применительно к ЦСКА не соответствует действительности, никаких переговоров не ведется.

Что касается Эджуке, то в самое ближайшее время последует официальная информация от клуба", — сказал Брейдо «СЭ».

В прошлом сезоне 28-летний Осипенко провел 30 матчей за «Ростов» и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Осипенко
Чидера Эджуке
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