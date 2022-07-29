«Урал» — «Краснодар»: гости открыли счет в первом тайме
Защитник «Урала» Сергей Бородин открыл счет в матче 3-го тура РПЛ против «Урала». Он отличился на 28-й минуте встречи.
Бородин пришел на подачу углового и выиграл верховую борьбу, из центра штрафной послав мяч в сетку.
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|1
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|
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Урал – Краснодар
|- : -
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Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
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|
Ростов – Химки
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
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Крылья Советов
|2
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Ростов
|2
|П
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Батраз Гурциев
Оренбург
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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Даниил Уткин
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Урал
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|1
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Краснодар
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