«Урал» — «Краснодар»: гости открыли счет в первом тайме

Защитник «Урала» Сергей Бородин открыл счет в матче 3-го тура РПЛ против «Урала». Он отличился на 28-й минуте встречи.

Бородин пришел на подачу углового и выиграл верховую борьбу, из центра штрафной послав мяч в сетку.