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Кузьмичев: «Локо» арендовал Севикяна? Видимо, в клубе недовольны Салтыковым»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что полузащитник Эдгар Севикян, арендованный у «Ференцвароша», может усилить железнодорожников.

— «Локо» до конца сезона арендовал у «Ференцвароша» Севикяна. Логичный ход железнодорожников? Или это решение вызывает у вас вопросы?

— Я Севикяна знаю еще с тех времен, когда он получал футбольное образование в академии «Локомотива». Эдгар всегда был очень ярким футболистом. Приятно смотреть на его игру. Он обладает интересными качествами, которыми мог привлечь железнодорожников. Но тогда возникает другой вопрос.

— Какой?

— Сейчас в распоряжении Галактионова четыре крайних нападающих: Пиняев, Тикнизян, Раков, Салтыков.

— А Самошников?

— Да, сейчас он играет справа. Но я прежде всего называю профильных крайних нападающих. То есть с приходом Севикяна их число увеличится аж до пяти! Значит, «Локо» собирается с кем-то расстаться? Возможно, в клубе не совсем довольны Салтыковым, который, как мы видим, получает мало игрового времени.

— Так вы в аренде Севикяна видите больше плюсов или минусов?

— Считаю его интересным, нестандартным футболистом, способным приносить результат. Тем более опция выкупа необязательная для «Локо». Решение можно будет принять в конце чемпионата. Так что тут все довольно логично. Неплохая история.

— В «Ференцвароше» Севикян играл на позиции правого вингера. Получается, в «Локо» его главный конкурент — Самошников?

— Если мы говорим про правый фланг, то да. Выиграет ли эту конкуренцию Севикян? Самошников все-таки по своему образованию — крайний защитник. Сейчас Михал Михалыч (Галактионов. — Прим. «СЭ») использует его выше благодаря скоростным качествам Ильи. Он может довольно легко оторваться от опекуна, обострить, зайти в зону. А вот что касается завершения — передачи, прострела, навеса, удара, — тут ему не всегда хватает школы. То же самое можно сказать и про Пиняева. Вот он профильный нападающий, но КПД в последней стадии атаки у него хромает. К сожалению, не самая высокая конкретика. Поэтому Сергей потихоньку и теряет статус игрока основы.

 
Эдгар Севикян подписал контракт с &laquo;Локомотивом&raquo;. «Севикян может выиграть конкуренцию у Пиняева. Миранчук точно уедет в Европу. Но не в «Аякс». Мнение Кузьмичева

 

ФК Локомотив (Москва)
Эдгар Севикян
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