Кузьмичев: «Локо» арендовал Севикяна? Видимо, в клубе недовольны Салтыковым»
Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что полузащитник Эдгар Севикян, арендованный у «Ференцвароша», может усилить железнодорожников.
— «Локо» до конца сезона арендовал у «Ференцвароша» Севикяна. Логичный ход железнодорожников? Или это решение вызывает у вас вопросы?
— Я Севикяна знаю еще с тех времен, когда он получал футбольное образование в академии «Локомотива». Эдгар всегда был очень ярким футболистом. Приятно смотреть на его игру. Он обладает интересными качествами, которыми мог привлечь железнодорожников. Но тогда возникает другой вопрос.
— Какой?
— Сейчас в распоряжении Галактионова четыре крайних нападающих: Пиняев, Тикнизян, Раков, Салтыков.
— А Самошников?
— Да, сейчас он играет справа. Но я прежде всего называю профильных крайних нападающих. То есть с приходом Севикяна их число увеличится аж до пяти! Значит, «Локо» собирается с кем-то расстаться? Возможно, в клубе не совсем довольны Салтыковым, который, как мы видим, получает мало игрового времени.
— Так вы в аренде Севикяна видите больше плюсов или минусов?
— Считаю его интересным, нестандартным футболистом, способным приносить результат. Тем более опция выкупа необязательная для «Локо». Решение можно будет принять в конце чемпионата. Так что тут все довольно логично. Неплохая история.
— В «Ференцвароше» Севикян играл на позиции правого вингера. Получается, в «Локо» его главный конкурент — Самошников?
— Если мы говорим про правый фланг, то да. Выиграет ли эту конкуренцию Севикян? Самошников все-таки по своему образованию — крайний защитник. Сейчас Михал Михалыч (Галактионов. — Прим. «СЭ») использует его выше благодаря скоростным качествам Ильи. Он может довольно легко оторваться от опекуна, обострить, зайти в зону. А вот что касается завершения — передачи, прострела, навеса, удара, — тут ему не всегда хватает школы. То же самое можно сказать и про Пиняева. Вот он профильный нападающий, но КПД в последней стадии атаки у него хромает. К сожалению, не самая высокая конкретика. Поэтому Сергей потихоньку и теряет статус игрока основы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1