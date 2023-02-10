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Сегодня, 14:24

Кузьмичев: «Глушенков не решит задачу «Локомотива», поэтому взяли Дзюбу»

Кузьмичев прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал переходы нападающего Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Дзюба был свободным агентом. Когда руководство «Локомотива» приглашало Глушенкова, оно рассчитывало на пару нападающих Глушенков—Игнатьев. Тем самым они предполагали, что Раконьяц и Изидор покинут клуб. После чего проходит два сбора, и принимается решение пригласить Дзюбу. Мне кажется, произошло понимание того, что Глушенков не решит ту задачу, которую перед ним ставили. Руководство «Локомотива» ошиблось и решило, что лучше взять свободного агента Дзюбу, который точно поможет в решении задач на оставшуюся часть сезона. Если говорить об Игоре Смольникове, то тренерский штаб не рассчитывает на крайних защитников Живоглядова и Ненахова. Думаю, приглашение Смольникова — это решение закрыть позицию до конца сезона, а после чего вернется Сильянов, который закроет вопрос с правым защитником. Мы все знаем, что у Артема не совсем мягкий характер. Он неспокойный парень. Все понимают, что скамейку будет будоражить тот факт, что он не играет. Скорее всего, он первый номер», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

8 февраля оба футболиста подписали контракты с московской командой до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-glushenkov-ne-reshit-zadachu-lokomotiva-poe-tomu-vzyali-dzyubu/
Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
Игорь Смольников
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