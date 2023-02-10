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Сегодня, 14:06

Кечинов считает, что шансы «Спартака» и «Сочи» в Абу-Даби равны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов рассказал, чего ожидать от матча Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Сочи».

«Считаю, что шансы равны, но результат не имеет сейчас особого значения. Для каких-то положительных эмоций — да, поскольку побеждать всегда приятно. Не стоит забывать, что идет предсезонная подготовка и команды должны подойти к своему оптимальному состоянию к началу чемпионата и Кубка. Не стоит обращать внимание на сегодняшний результат, вне зависимости от того, кто выиграет. Но прошлые игры показали, что «Спартак» в принципе уже набрал неплохую форму. То же самое можно и о «Сочи» сказать, которые обыграли «Ростов» со счетом 3:0. Плюс-минус команды имеют сейчас одинаковое физическое состояние. У Абаскаля школа европейская, там подход немножко иной. Но у Бердыева колоссальный опыт, и он умеет делать из средних команд очень сильные», — приводит слова Кечинова «Спорт День за Днем».

Он также заявил, что у «Спартака» будет шанс на чемпионство в РПЛ, если клуб не будет терять очки.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдет 10 февраля в Абу-Даби и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kechinov-schitaet-chto-shansy-spartaka-i-sochi-v-abu-dabi-ravny
Валерий Кечинов
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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9
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