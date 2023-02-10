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Сегодня, 14:31

Писарский назвал преимущество Промеса в гонке бомбардиров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о бомбардирской гонке в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Я не ставлю цели стать лучшим бомбардиром. Есть цель забивать в каждом матче, но я не гонюсь и не слежу за другими. Просто смотрю на себя, за гонкой бомбардиров не слежу. Самое главное — забивать и помогать команде. Не будем скрывать, что «Спартак» и «Крылья Советов» — это разные команды. Там люди играют давно и сыграны с Промесом. Мне надо влиться в новую команду. Не буду списывать на то, что он давно в команде, а я только пришел. Однако это тоже фактор в пользу него», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

После первой части сезона Промес и Сычевой делят лидерство в снайперской гонке чемпионата России, на счету каждого из нападающих по 14 голов.

Источник: https://metaratings.ru/news/pisarskii-o-gonke-bombardirov-promes-davno-v-spartake-etot-faktor-v-polzu-nego-226741/
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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Краснодар

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