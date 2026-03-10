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Кузьмичев: «Почему Галактионов против Черчесова сыграл в два форварда? У него других вариантов не было»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова и Дмитрия Баринова, в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» (2:2).

— Судя по тому, как складывалась игра, «Локо» скорее приобрел одно очко, чем потерял два, — считает Кузьмичев. — Поначалу все шло совсем не по плану москвичей. 0:2 к 26-й минуте. Но в итоге — ничья.

— Как оцените решение Михаила Галактионова сыграть по схеме 4-4-2 с двумя номинальными форвардами — Воробьевым и Комличенко?

— Не скрою, сначала удивился. Но потом, посмотрев в протокол, понял, что, возможно, других вариантов у него и не было. Пришлось отойти от системы 4-2-3-1 из-за недостатка крайних полузащитников/нападающих. Саша Руденко пропускал встречу из-за удаления, а Сергей Пиняев выбыл из строя из-за травмы. Салтыкова тоже не было в заявке.

— Других вариантов, полагаете, у Галактионова просто не было?

— Ну... Насколько я помню, Воробьев в «Оренбурге» иногда выходил как крайний нападающий. Возможно, следовало сместить его на фланг. Но тут, как говорится, тренеру виднее.

— И как сработал план главного рулевого «Локомотива»?

— Конечно, первые полчаса остались за грозненцами. В принципе «Локо» и раньше испытывал сложности при системе в два нападающих. Матч с «Ахматом» исключением не стал.

— После 0:2 не подумали, что эту игру красно-зеленые уже не вытащат?

— Таких мыслей у меня не возникло. Я все-таки учитывал, что некоторые футболисты «Ахмата» во время Рамадана соблюдают пост. Поэтому допускал, что во втором тайме они немного сдадут физически. Так и произошло. Фассон забил гол в раздевалку. Пруцев сравнял счет в начале второго тайма. В принципе при определенном стечении обстоятельств «Локо» мог рассчитывать даже на победу.

Владимир Кузьмичев и&nbsp;Алексей Батраков.«Предложений по Батракову из Европы пока нет. Черчесов готов решать в РПЛ высокие задачи». Интервью Кузьмичева

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ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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