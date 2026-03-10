Кузьмичев: «Почему Галактионов против Черчесова сыграл в два форварда? У него других вариантов не было»
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова и Дмитрия Баринова, в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» (2:2).
— Судя по тому, как складывалась игра, «Локо» скорее приобрел одно очко, чем потерял два, — считает Кузьмичев. — Поначалу все шло совсем не по плану москвичей. 0:2 к 26-й минуте. Но в итоге — ничья.
— Как оцените решение Михаила Галактионова сыграть по схеме 4-4-2 с двумя номинальными форвардами — Воробьевым и Комличенко?
— Не скрою, сначала удивился. Но потом, посмотрев в протокол, понял, что, возможно, других вариантов у него и не было. Пришлось отойти от системы 4-2-3-1 из-за недостатка крайних полузащитников/нападающих. Саша Руденко пропускал встречу из-за удаления, а Сергей Пиняев выбыл из строя из-за травмы. Салтыкова тоже не было в заявке.
— Других вариантов, полагаете, у Галактионова просто не было?
— Ну... Насколько я помню, Воробьев в «Оренбурге» иногда выходил как крайний нападающий. Возможно, следовало сместить его на фланг. Но тут, как говорится, тренеру виднее.
— И как сработал план главного рулевого «Локомотива»?
— Конечно, первые полчаса остались за грозненцами. В принципе «Локо» и раньше испытывал сложности при системе в два нападающих. Матч с «Ахматом» исключением не стал.
— После 0:2 не подумали, что эту игру красно-зеленые уже не вытащат?
— Таких мыслей у меня не возникло. Я все-таки учитывал, что некоторые футболисты «Ахмата» во время Рамадана соблюдают пост. Поэтому допускал, что во втором тайме они немного сдадут физически. Так и произошло. Фассон забил гол в раздевалку. Пруцев сравнял счет в начале второго тайма. В принципе при определенном стечении обстоятельств «Локо» мог рассчитывать даже на победу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1