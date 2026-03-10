Кузьмичев: «Почему Галактионов против Черчесова сыграл в два форварда? У него других вариантов не было»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова и Дмитрия Баринова, в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» (2:2).

— Судя по тому, как складывалась игра, «Локо» скорее приобрел одно очко, чем потерял два, — считает Кузьмичев. — Поначалу все шло совсем не по плану москвичей. 0:2 к 26-й минуте. Но в итоге — ничья.

— Как оцените решение Михаила Галактионова сыграть по схеме 4-4-2 с двумя номинальными форвардами — Воробьевым и Комличенко?

— Не скрою, сначала удивился. Но потом, посмотрев в протокол, понял, что, возможно, других вариантов у него и не было. Пришлось отойти от системы 4-2-3-1 из-за недостатка крайних полузащитников/нападающих. Саша Руденко пропускал встречу из-за удаления, а Сергей Пиняев выбыл из строя из-за травмы. Салтыкова тоже не было в заявке.

— Других вариантов, полагаете, у Галактионова просто не было?

— Ну... Насколько я помню, Воробьев в «Оренбурге» иногда выходил как крайний нападающий. Возможно, следовало сместить его на фланг. Но тут, как говорится, тренеру виднее.

— И как сработал план главного рулевого «Локомотива»?

— Конечно, первые полчаса остались за грозненцами. В принципе «Локо» и раньше испытывал сложности при системе в два нападающих. Матч с «Ахматом» исключением не стал.

— После 0:2 не подумали, что эту игру красно-зеленые уже не вытащат?

— Таких мыслей у меня не возникло. Я все-таки учитывал, что некоторые футболисты «Ахмата» во время Рамадана соблюдают пост. Поэтому допускал, что во втором тайме они немного сдадут физически. Так и произошло. Фассон забил гол в раздевалку. Пруцев сравнял счет в начале второго тайма. В принципе при определенном стечении обстоятельств «Локо» мог рассчитывать даже на победу.