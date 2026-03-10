Нагорных — о Машкове: «Есть люди, которые несут в себе культурный код и историю клуба»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» назвал ушедшего из жизни администратора команды Анатолия Машкова человеком, который был батей для поколений футболистов и тренеров.

«Это жизнь, в ней невозможно знать что-то заранее. Это печальное событие для нас и всего российского футбола. Анатолий Машков — человек, который для клуба, многих поколений футболистов и тренеров, работников действительно был Батей. Сложный момент. Есть люди, которые в себе несут культурный код и историю клуба. К сожалению, никого вечных на земле нет...» — сказал Нагорных «СЭ».

Анатолий Машков работал в клубе с 1977 года.