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Судья Опейкина и «Оренбург» нарушили регламент. Как накажут арбитра и клуб?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Вера Опейкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», из-за ошибки резервного судьи в матче чемпионата России в очередной раз нарушен регламент турнира. Как написано в протоколе игры 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» (2:1), на 68-й минуте «желтую карточку за несогласие с решением судейской бригады получил тренер по работе с вратарями команды «Оренбург» Малолетков Ярослав Андреевич, который не был записан в форме номер 9 предматчевого протокола». Что теперь грозит оренбуржцам и какова ответственность судейской бригады?

Такое в чемпионате России происходит не впервые. В сентябре прошлого года в матче 8-го тура «Рубин» — «Динамо» Мх (1:0) на 90-й минуте предупреждение за неспортивное поведение получил тренер по физической подготовке махачкалинцев Шихмирза Баламирзаев. При этом он не был внесен в протокол. Резервному судье той встречи Александру Машлякевичу больше не давали назначений в РПЛ.

В прошлом чемпионате в конце встречи «Факела» с «Акроном» (0:1) сотрудник воронежцев Кирилл Котов тоже не был внесен в протокол, но сидел на скамейке и получил желтую карточку за неспортивное поведение. В игре «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов вынес предупреждение тренеру нижегородцев Руслану Зубику, который не был вписан в протокол и не имел права находиться в технической зоне.

В пункте 10.7 регламента чемпионата России говорится: «Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны лиц, не включенных в форму номер 9. Контроль исполнения данного положения возлагается на резервного судью».

Обязанности резервного в ходе матча «Оренбург» — «Зенит» выполняла Вера Опейкина. В соответствии с дисциплинарным кодексом судьи и инспектора РФС «допуск в техническую зону лиц, не имеющих права находиться в ней» считается грубым нарушение регламента соревнований. Наказание судьи: «снижение назначений на срок от шести туров — до конца сезона и (или) отстранение от судейства на срок от трех туров — до конца сезона». То есть Опейкиной грозит серьезное наказание. А вот «Оренбург» отделается небольшим штрафом. Прошлой осенью КДК оштрафовал махачкалинцев на 15 тысяч рублей.

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ФК Зенит
ФК Оренбург
Вера Опейкина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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