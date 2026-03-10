Судья Опейкина и «Оренбург» нарушили регламент. Как накажут арбитра и клуб?
Как стало известно «СЭ», из-за ошибки резервного судьи в матче чемпионата России в очередной раз нарушен регламент турнира. Как написано в протоколе игры 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» (2:1), на 68-й минуте «желтую карточку за несогласие с решением судейской бригады получил тренер по работе с вратарями команды «Оренбург» Малолетков Ярослав Андреевич, который не был записан в форме номер 9 предматчевого протокола». Что теперь грозит оренбуржцам и какова ответственность судейской бригады?
Такое в чемпионате России происходит не впервые. В сентябре прошлого года в матче 8-го тура «Рубин» — «Динамо» Мх (1:0) на 90-й минуте предупреждение за неспортивное поведение получил тренер по физической подготовке махачкалинцев Шихмирза Баламирзаев. При этом он не был внесен в протокол. Резервному судье той встречи Александру Машлякевичу больше не давали назначений в РПЛ.
В прошлом чемпионате в конце встречи «Факела» с «Акроном» (0:1) сотрудник воронежцев Кирилл Котов тоже не был внесен в протокол, но сидел на скамейке и получил желтую карточку за неспортивное поведение. В игре «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов вынес предупреждение тренеру нижегородцев Руслану Зубику, который не был вписан в протокол и не имел права находиться в технической зоне.
В пункте 10.7 регламента чемпионата России говорится: «Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны лиц, не включенных в форму номер 9. Контроль исполнения данного положения возлагается на резервного судью».
Обязанности резервного в ходе матча «Оренбург» — «Зенит» выполняла Вера Опейкина. В соответствии с дисциплинарным кодексом судьи и инспектора РФС «допуск в техническую зону лиц, не имеющих права находиться в ней» считается грубым нарушение регламента соревнований. Наказание судьи: «снижение назначений на срок от шести туров — до конца сезона и (или) отстранение от судейства на срок от трех туров — до конца сезона». То есть Опейкиной грозит серьезное наказание. А вот «Оренбург» отделается небольшим штрафом. Прошлой осенью КДК оштрафовал махачкалинцев на 15 тысяч рублей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1