Судья Опейкина и «Оренбург» нарушили регламент. Как накажут арбитра и клуб?

Как стало известно «СЭ», из-за ошибки резервного судьи в матче чемпионата России в очередной раз нарушен регламент турнира. Как написано в протоколе игры 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» (2:1), на 68-й минуте «желтую карточку за несогласие с решением судейской бригады получил тренер по работе с вратарями команды «Оренбург» Малолетков Ярослав Андреевич, который не был записан в форме номер 9 предматчевого протокола». Что теперь грозит оренбуржцам и какова ответственность судейской бригады?

Такое в чемпионате России происходит не впервые. В сентябре прошлого года в матче 8-го тура «Рубин» — «Динамо» Мх (1:0) на 90-й минуте предупреждение за неспортивное поведение получил тренер по физической подготовке махачкалинцев Шихмирза Баламирзаев. При этом он не был внесен в протокол. Резервному судье той встречи Александру Машлякевичу больше не давали назначений в РПЛ.

В прошлом чемпионате в конце встречи «Факела» с «Акроном» (0:1) сотрудник воронежцев Кирилл Котов тоже не был внесен в протокол, но сидел на скамейке и получил желтую карточку за неспортивное поведение. В игре «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов вынес предупреждение тренеру нижегородцев Руслану Зубику, который не был вписан в протокол и не имел права находиться в технической зоне.

В пункте 10.7 регламента чемпионата России говорится: «Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны лиц, не включенных в форму номер 9. Контроль исполнения данного положения возлагается на резервного судью».

Обязанности резервного в ходе матча «Оренбург» — «Зенит» выполняла Вера Опейкина. В соответствии с дисциплинарным кодексом судьи и инспектора РФС «допуск в техническую зону лиц, не имеющих права находиться в ней» считается грубым нарушение регламента соревнований. Наказание судьи: «снижение назначений на срок от шести туров — до конца сезона и (или) отстранение от судейства на срок от трех туров — до конца сезона». То есть Опейкиной грозит серьезное наказание. А вот «Оренбург» отделается небольшим штрафом. Прошлой осенью КДК оштрафовал махачкалинцев на 15 тысяч рублей.

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