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Сегодня, 14:00

Кузьмичев: «Локо» не потянул бы зарплату Соболева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не пытался летом подписать форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Согласны, что на острие атаки Воробьеву альтернативы нет?

— Есть Сулейманов.

— Но он забивает, как правило, в Кубке. А вот в РПЛ в его активе пока всего один мяч.

— Нужно понимать, что в Кубке он получает гораздо больше игрового времени. В матчах РПЛ Тимур часто выходит на замену. Отсюда и такая разная статистика в двух турнирах. Галактионову больше нравится Воробьев. Но я и раньше подмечал: Сулейманов, не забивая мячи, все равно проделывает колоссальный объем черновой работы, напрягает подуставших защитников. Хотя, конечно, от него как от форварда ждут и результативных действий.

— Когда переговоры между «Зенитом» и «Спартаком» по Соболеву в какой-то момент зашли в тупик, у «Локо» не было мысли сделать предложение этому нападающему?

— Думаю, такой вариант был бы невозможен с учетом потолка зарплат в «Локомотиве». Железнодорожники даже не повторили бы те финансовые условия контракта, которые у Соболева были в «Спартаке». А «Зенит», предположу, поднял ему зарплату, хотя и в московском клубе она уже была немаленькая. Если бы «Локо» решился на такой шаг, то просто сломал бы систему, которую сам же недавно и создал.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Сергей Пиняев. Обменяют ли Пиняева на Зиньковского? Батраков против Вендела. Мог ли Соболев оказаться в «Локо»?

Александр Соболев
Владимир Кузьмичев
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«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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