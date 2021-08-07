Владимир Хашиг: «Краснодар» лишили заработанного очка»
Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о судействе матча третьего тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (2:3).
«Хочется сказать по поводу сегодняшнего отмененного гола, — сказал Хашиг. — Я считаю, что сегодня нас лишили заработанного очка. В эпизоде со штрафным ударом, когда забил гол Сперцян, прямым ударом, вдруг вмешался ВАР... Хотя в регламенте ВАР четко указано, где ответственность главного судьи, а где видеопомощников! Это ответственность арбитра в поле. Я уверен, если такой гол забил бы «Зенит», ВАР и не подумал бы вмешиваться... Такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно ФК «Краснодар».
В составе победителей дубль сделал Сердар Азмун. Также отличился Александр Ерохин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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