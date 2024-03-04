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4 марта, 19:45

Петрушин: «У «Динамо» входят в привычку валидольные окончания матчей»

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Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился впечатлениями от победы бело-голубых в матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Уверен, что наиграло. Это был лучший по накалу матч для «Динамо» из последних игр. А если говорить о концовке, то у «Динамо» уже входят в привычку валидольные окончания. Когда пропустили, то я подумал, что это уже было», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В следующем туре бело-голубые сыграют против «Ахмата». Матч пройдет 9 марта в Москве. Начало — 19.00 (мск).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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