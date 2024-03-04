Петрушин: «У «Динамо» входят в привычку валидольные окончания матчей»

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился впечатлениями от победы бело-голубых в матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Уверен, что наиграло. Это был лучший по накалу матч для «Динамо» из последних игр. А если говорить о концовке, то у «Динамо» уже входят в привычку валидольные окончания. Когда пропустили, то я подумал, что это уже было», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В следующем туре бело-голубые сыграют против «Ахмата». Матч пройдет 9 марта в Москве. Начало — 19.00 (мск).