Гранат: «Динамо» объективно может навязать конкуренцию «Краснодару» и «Зениту»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат оценил шансы бело-голубых на борьбу за золото чемпионата России.

«Для этого необходима стабильная игра, чтобы не терялись очки в концовках матчей. Плюс необходимо везение, чтобы быть на равных с «Зенитом» и «Краснодаром». Третье место по итогам сезона можно было бы зачислить в актив. Хотелось бы, чтобы и «Динамо» вмешалось в чемпионскую гонку. Оно объективно может составить конкуренцию. Пройдут сборы, команда Лички наберет хорошие кондиции, улучшит взаимопонимание, и все будет в ее руках», — приводит слова Граната «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), следом расположился «Зенит» (36 очков), тройку замыкает «Динамо» (32).