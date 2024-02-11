Судьи РПЛ Амелин и Бобровский не сдали тесты на сборе в Турции

Как стало известно «СЭ», сегодня Алексей Амелин и Ян Бобровский не смогли сдать тесты по физической подготовке на сборе судей РПЛ, который проходит в Турции с 9 по 22 февраля.

Теперь у них будет около месяца на то, чтобы подготовиться к пересдаче. До этого их не допустят к судейству матчей чемпионата и Кубка России. Пока нет данных, какие результаты показали ассистенты арбитров.

До этого, с 29 января по 7 февраля, в Турции занимались рефери первой лиги. По неофициальной информации, несколько арбитров не прошли тесты по правилам и физической подготовке. Им также придется пересдать их.