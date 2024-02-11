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11 февраля, 14:08

Педру Мендеш: «Амарал был отличным скаутом, это квалифицированный специалист»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Педру Мендеш поделился мнением о своем соотечественнике Томаше Амарале, который был назначен спортивным директором «Спартака».

«Знаю, что Амарал работал в скаутском отделе «Бенфики», который является одним из лучших в мире. У них большая команда, которая делает свою работу на высшем уровне. Амарал был отличным скаутом, это квалифицированный специалист. Работа спортивного директора — новый вызов для него», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

После 18 туров чемпионата России «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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И К Ж
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