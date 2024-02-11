Педру Мендеш: «Амарал был отличным скаутом, это квалифицированный специалист»

Агент Педру Мендеш поделился мнением о своем соотечественнике Томаше Амарале, который был назначен спортивным директором «Спартака».

«Знаю, что Амарал работал в скаутском отделе «Бенфики», который является одним из лучших в мире. У них большая команда, которая делает свою работу на высшем уровне. Амарал был отличным скаутом, это квалифицированный специалист. Работа спортивного директора — новый вызов для него», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

После 18 туров чемпионата России «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.