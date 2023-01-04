Габулов: «В этом сезоне «Динамо» может и чемпионом стать, и провалиться»

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал игру московской команды в первой части сезона.

«От «Динамо» во второй части сезона я жду прогресса в игре и результате. Нужны ли новые футболисты «Динамо»? Это виднее главному тренеру и руководству клуба, но, в любом случае, новые футболисты всегда нужны. К концу первой части бело-голубые прибавили, чуть лучше стали играть. Были и провальные матчи. С ЦСКА «Динамо» неплохо сыграло. Футбол настолько непредсказуем. Может произойти все, что угодно. «Динамо» может и чемпионом стать, а может и провалиться. Это футбол. Надо знать, как команда подготовится, укомплектуется, в каком моральном и психологическом состоянии подойдет ко второй части сезона. Много факторов влияют на итоговый результат», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

После 17 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.