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Габулов: «В этом сезоне «Динамо» может и чемпионом стать, и провалиться»

Габулов прокомментировал игру «Динамо» в первой части сезона РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал игру московской команды в первой части сезона.

«От «Динамо» во второй части сезона я жду прогресса в игре и результате. Нужны ли новые футболисты «Динамо»? Это виднее главному тренеру и руководству клуба, но, в любом случае, новые футболисты всегда нужны. К концу первой части бело-голубые прибавили, чуть лучше стали играть. Были и провальные матчи. С ЦСКА «Динамо» неплохо сыграло. Футбол настолько непредсказуем. Может произойти все, что угодно. «Динамо» может и чемпионом стать, а может и провалиться. Это футбол. Надо знать, как команда подготовится, укомплектуется, в каком моральном и психологическом состоянии подойдет ко второй части сезона. Много факторов влияют на итоговый результат», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

После 17 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-gabulov-v-e-tom-sezone-dinamo-mozhet-i-chempionom-stat-i-provalit-sya-e-to-futbol/
Владимир Габулов
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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