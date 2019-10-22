Владимир Федотов заявил, что руководство «Оренбурга» ему доверяет

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов сказал, что руководство клуба доверяет ему. Ранее его команда уступила «Крыльям Советов» (0:1) в 13-м туре чемпионата России.

— Такого (близости к отставке) не было, руководство выражало полное доверие. Понятно, что результат был отрицательным, давил на команду, на нас. Но команда отвечала взаимностью на наши требования, была боеспособна по игре. После матчей всегда разбирали игру и говорили футболистам, что при такой самоотдаче, отношению к тренировкам и матчам результат обязательно придет, — цитируют Федотова «РИА Новости». — Когда ты теряешь доверие руководства и команды, тогда можно уходить. У нас такого не было, была постоянная связь со всеми, мы были единой командой. Этот симбиоз очень важен для того, чтобы все было хорошо.

«Оренбург» после 13 туров занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 14 очков.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр