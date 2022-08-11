Федотов: «Отсутствие Клаудиньо в матче с ЦСКА? «Зенит» не заметит потери бойца»

Федотов считает, что отсутствие Клаудиньо не скажется на игре «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». 55-летний специалист ответил на вопрос о том, нет ли сожаления, что встреча состоится на старте сезона.

«Выбирать не приходится, — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru. — Есть календарь, он назначил наш матч с «Зенитом» на эту дату. Значит, мы должны быть готовыми к ней именно 13 августа. Вообще, поверьте моему опыту, мнение о сложности или легкости календаря чаще всего оказывается ложным. Казалось бы, смотришь на расписание встреч, и закрадывается мысль: вот здесь полегче будет, а тут соперник за соперником из топов. Но на деле это не дает никакой гарантии, что именно так впоследствии выйдет на практике. Мы не анализируем подобные вещи, а спокойно, от игры к игре, готовимся к очередному туру. Впереди выезд в Санкт-Петербург, потом нас ждет матч с «Ахматом» и так далее».

Также тренер поделился мнением об отсутствии в предстоящей игре полузащитника петербургского клуба Клаудиньо.

« Отсутствие Клаудиньо в матче с ЦСКА? «Зенит» не заметит потери бойца. Их состав очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации», — сказал он.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу, 13 августа. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После четырех туров РПЛ армейцы с 10 очками возглавляют турнирную таблицу. Сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место.