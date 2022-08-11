Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:21

Федотов: «Отсутствие Клаудиньо в матче с ЦСКА? «Зенит» не заметит потери бойца»

Федотов считает, что отсутствие Клаудиньо не скажется на игре «Зенита» в матче с ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». 55-летний специалист ответил на вопрос о том, нет ли сожаления, что встреча состоится на старте сезона.

«Выбирать не приходится, — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru. — Есть календарь, он назначил наш матч с «Зенитом» на эту дату. Значит, мы должны быть готовыми к ней именно 13 августа. Вообще, поверьте моему опыту, мнение о сложности или легкости календаря чаще всего оказывается ложным. Казалось бы, смотришь на расписание встреч, и закрадывается мысль: вот здесь полегче будет, а тут соперник за соперником из топов. Но на деле это не дает никакой гарантии, что именно так впоследствии выйдет на практике. Мы не анализируем подобные вещи, а спокойно, от игры к игре, готовимся к очередному туру. Впереди выезд в Санкт-Петербург, потом нас ждет матч с «Ахматом» и так далее».

Также тренер поделился мнением об отсутствии в предстоящей игре полузащитника петербургского клуба Клаудиньо.

«Отсутствие Клаудиньо в матче с ЦСКА? «Зенит» не заметит потери бойца. Их состав очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации», — сказал он.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу, 13 августа. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После четырех туров РПЛ армейцы с 10 очками возглавляют турнирную таблицу. Сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/vladimir-fedotov-otsutstvie-klaudino-v-matche-s-cska-zenit-ne-zametit-poteri-bojca.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Дзюба выбрал престиж и финансы, «Ювентус» ждет Депая, Рабьо торгуется с «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 10 августа
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Петржела считает «Краснодар» неплохим вариантом для Дзюбы: «Другого шанса может и не представиться»
Источник: ЦСКА примет решение о будущем Адольфо Гайча на следующей неделе
Мостовой — о Хендриксе: «Мы так и не оценили его»
Источник: «Краснодар» может подписать Дзюбу в случае ухода Кордобы
«Моя главная цель — золото со «Спартаком». Игнатов — о травме Мозеса, Абаскале и битве с «Зенитом»
Сергей Юран: «Мы перевыполнили задачу. Но так бывает...»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Франко Камоцци: «Хендрикс? Нужно задавать вопросы тем, кто его взял»
Петржела считает «Краснодар» неплохим вариантом для Дзюбы: «Другого шанса может и не представиться»
Источник: ЦСКА примет решение о будущем Адольфо Гайча на следующей неделе
Мостовой — о Хендриксе: «Мы так и не оценили его»
Игнатов заявил о желании набрать максимум очков в игре с «Сочи»
«Факел» — «Урал»: наглецы из Воронежа прибьют «Урал» без Шалимова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатов — о целях «Спартака» на сезон: «Ключевая задача — первое место в чемпионате, остальное не так важно!»

Петржела считает «Краснодар» неплохим вариантом для Дзюбы: «Другого шанса может и не представиться»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости