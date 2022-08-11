Игнатов — о целях «Спартака» на сезон: «Ключевая задача — первое место в чемпионате, остальное не так важно!»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на сезон.

— У тебя есть персональные цели на сезон?

— Расскажу в конце года, когда они будут достигнуты. Сейчас могу озвучить лишь одну. Самая ключевая задача — финишировать на первом месте. Все остальное — не так важно.