Билялетдинов считает, что «Локомотив» может бороться за топ-3 в новом сезоне РПЛ
Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.
«С приходом Галактионова ситуация в клубе стабилизировалась. Можно сказать, что с тренером угадали. В новом сезоне РПЛ «Локомотив» может бороться за топ-3. Для этого надо с первого тура показывать лучшую игру и ни в коем случае не допустить повторения начала прошлого сезона», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков в 30 матчах.
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6
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9
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10
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11
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
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|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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|22.07
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