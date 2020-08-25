Владимир Федотов: «Возможно, скоро Мостовому будут больше доверять в «Зените»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос, можно ли было оставить в команде полузащитника Андрея Мостового. Футболист начал сезон-2020/21 в «Зените».

«Можно ли было оставить Мостового в «Сочи»? В «Зените» есть своя голова, которая принимает решения, что делать с тем или иным футболистом, — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Давайте подождем, не будем торопиться с выводами. Возможно, в скором времени мы увидим, как ему будут доверять больше».

22-летний Андрей Мостовой в сезоне-2020/21 провел четыре матча за «Зенит». В его активе одна голевая передача.