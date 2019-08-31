Владимир Федотов: «Поздравляю с долгожданной победой»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 8-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1) отметил, что на команде сказывается давление из-за плохих результатов.

— Поздравляю с долгожданной победой, с выстраданной победой, — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — При счете 1:0, оставшись в большинстве, нужно было спокойно продолжать играть в том же ключе. К сожалению, сделали глупость. Матч из простого... Как часто бывает при большинстве в мозгу происходит расслабление. Соперник этим пользуется. Заработали удаление. Тем не менее, забили второй мяч. Какой-то дурацкий, опять открыли фланг. Будем разбираться, есть над чем работать. Это скованность, это подвал турнирной таблицы. В другой ситуации были бы более раскрепощенные и без проблем добыли победу.