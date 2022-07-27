Семак: «Локомотив» на протяжении последних лет является одним из главных соперников «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре «Локомотива».

— Мне понравилось, как играл «Локомотив», — сказал Семак на пресс-конференции. — Активная и быстрая команда, хорошо укомплектована, прежде всего — группа атаки. «Локомотив» на протяжении последних лет является одним из главных соперников нашего клуба. Нас ждет очень непростой матч.

— Прошло всего два тура, но «Зенит» не лидирует в таблице впервые за долгое время. Как команда чувствует себя в роли догоняющего?

— Сыграно всего несколько туров. Будут как удачные, так и неудачные серии. Важно то, как мы сможем пройти длинную дистанцию с наименьшим количеством спадов. Конечно, мы хотим быть наверху и для этого прилагаем все усилия.

В матче третьего тура РПЛ «Зенит» встретится с «Локомотивом». Встреча пройдет 30 июля в Петербурге и начнется в 17:30 мск.