Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:18

Семак: «Локомотив» на протяжении последних лет является одним из главных соперников «Зенита»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре «Локомотива».

— Мне понравилось, как играл «Локомотив», — сказал Семак на пресс-конференции. — Активная и быстрая команда, хорошо укомплектована, прежде всего — группа атаки. «Локомотив» на протяжении последних лет является одним из главных соперников нашего клуба. Нас ждет очень непростой матч.

— Прошло всего два тура, но «Зенит» не лидирует в таблице впервые за долгое время. Как команда чувствует себя в роли догоняющего?

— Сыграно всего несколько туров. Будут как удачные, так и неудачные серии. Важно то, как мы сможем пройти длинную дистанцию с наименьшим количеством спадов. Конечно, мы хотим быть наверху и для этого прилагаем все усилия.

В матче третьего тура РПЛ «Зенит» встретится с «Локомотивом». Встреча пройдет 30 июля в Петербурге и начнется в 17:30 мск.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Семак: «Зенит» является одним из фаворитов РПЛ, но вешать на нас медали заранее — неправильно»
Родригао о матче с «Локомотивом»: «Надеюсь, «Зенит» сможет порадовать болельщиков и победить»
Семак о травмированных игроках «Зенита»: «Караваева и Мантуана ждем в течение двух недель»
Мостовой — о возможном переходе Нобоа в ЦСКА: «Это был бы оптимальный вариант для всех»
В «Ахмате» считают, что Агаларову по силам вновь стать лучшим бомбардиром чемпионата
Бека-Бека может уйти из «Локо», Марио Фернандес отказал «Сантосу», Варела сбегает в Бразилию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нобель Арустамян: «Супруга Мозеса настаивает на отъезде из России»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости