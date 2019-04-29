Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал итоги матча 26-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:1). Специалист посетовал на низкую результативность команды.

- Какой-то нелепый гол пропустили. Вроде все накрыли, отскочило, но затем пропустили неудачный гол. Хотя были прекрасные возможности в первом тайме открыть счет, - сказал Федотов в эфире "Матч Премьер". - Тем не менее, начали создавать, забили важный и нужный гол. Точности в конце не хватает. Где нужно отдавать, - бьем, где нужно бить - отдаем. Тем не менее, благодарен ребятам. Пытались комбинировать, играть в футбол.

- Много свистков было и нарушений. Почему?

- Не знаю. Такое впечатление создается... Не знаю, сложно говорить. Играем дома, а такое впечатление, что на выезде.