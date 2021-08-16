В Испании сообщили, что Бруно Фукс близок к переходу в «Сельту»

Представитель защитника ЦСКА Бруно Фукса подтвердил, что футболист может перейти в «Сельту».

«Переговоры находятся на продвинутой стадии», — заявил источник Resistencia Colorada.

Испанский клуб готов взять 22-летнего бразильца в аренду с опцией выкупа. Ранее появилась информация, что новоиспеченный чемпион Олимпийских игр в Токио (хотя Фукс не провел там ни одного матча) якобы согласился перейти в испанский клуб.

Защитник перешел в ЦСКА летом 2020 года и подписал контракт на пять лет. С тех пор он принял участие только в одном матче команды против «Ахмата», в котором провел на поле 12 минут. Фукс не принимал участия в официальных матчах с 30 августа 2020 года.