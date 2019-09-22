Владимир Федотов: «Локомотив» уже восстановился после матча с «Байером»
11:19
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива». По его мнению, железнодорожники уже восстановились после победы в Лиге чемпионов над «Байером» (2:1).
— Видели, что «Локомотив» провел симпатичный матч, ничего не дал сопернику сделать у своих ворот и хорошо атаковал. Думаю, команда такого уровня уже восстановилась и готова в полной мере.
Время начала матча? Да, в это время у нас уже обед, но мы уже тренировались в это время, так что никаких проблем не вижу.
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