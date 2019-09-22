Владимир Федотов: «Локомотив» уже восстановился после матча с «Байером»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива». По его мнению, железнодорожники уже восстановились после победы в Лиге чемпионов над «Байером» (2:1).

— Видели, что «Локомотив» провел симпатичный матч, ничего не дал сопернику сделать у своих ворот и хорошо атаковал. Думаю, команда такого уровня уже восстановилась и готова в полной мере.

Время начала матча? Да, в это время у нас уже обед, но мы уже тренировались в это время, так что никаких проблем не вижу.

Трансляция матча «Оренбург» — «Локомотив»