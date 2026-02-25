Быстров — о Дуране в «Зените»: «Ушел со скандалом, забив три гола. Как можно сказать, что это хороший трансфер?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего Джона Дурана в санкт-петербургский клуб на правах аренды из «Аль-Насра».

«Не могу сказать, что какой-то трансфер меня порадовал, потому что еще не видел никого в деле. Товарищеские матчи меня не впечатлили, и по ним судить нельзя. Дуран? Человек не пригодился в нескольких местах, поехал в какой-то чемпионат, откуда ушел со скандалом, забив три гола. Как можно сказать, что это хороший трансфер? Я пока не понимаю. Когда проявит себя в чемпионате России, тогда можно будет говорить, хороший ли трансфер», — сказал Быстров «СЭ».



«Зенит» арендовал Джона Дурана у «Аль-Насра» в зимнее трансферное окно. Ранее 22-летний колумбиец выступал за «Фенербахче», «Астон Виллу», «Чикаго Файр» и «Энвигадо».

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