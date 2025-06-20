Metaratings: защитник «Спартака» Литвинов может перейти в «Бешикташ»
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов заинтересовал «Бешикташ», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, турецкий клуб следит за ситуацией с новым контрактом 23-летнего россиянина. Соглашение Литвинова со «Спартаком» действует до лета 2026 года. В случае если сторонам не удастся продлить договор, «Бешикташ» может попытаться подписать игрока.
В прошлом сезоне Литвинов провел 31 матч за московский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
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|24
|
3
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|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
4
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|11
|6
|4
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|19-13
|22
|
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|6
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|2
|17-8
|20
|
6
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|4
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|
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|
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|10
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|6
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|
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|
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|11
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|5
|4
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|11
|
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|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
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16
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|10
|1
|2
|7
|10-25
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|9
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
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|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|И
|К
|Ж
|
|
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Ахмат
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|1
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Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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