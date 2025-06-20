Metaratings: защитник «Спартака» Литвинов может перейти в «Бешикташ»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов заинтересовал «Бешикташ», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, турецкий клуб следит за ситуацией с новым контрактом 23-летнего россиянина. Соглашение Литвинова со «Спартаком» действует до лета 2026 года. В случае если сторонам не удастся продлить договор, «Бешикташ» может попытаться подписать игрока.

В прошлом сезоне Литвинов провел 31 матч за московский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.