Морозов о том, как «Акрону» обойти «Крылья Советов» по популярности: «Нужно подольше пожить»

Владелец «Акрона» Павел Морозов поделился мнением о том, как команда может обойти «Крылья Советов» по популярности.

«Если не ошибаюсь, «Крыльям» порядка 70 лет, а нашей команде всего лишь 6. Нужно чуть подольше пожить. Понятно, что в Самаре «Крылья Советов» — любимая команда. Это клуб, за который болеют все. Так что превзойти не получится. Нам нужно построить свой стадион в Тольятти и набрать собственную армию болельщиков — жителей города, которые будут болеть за нас», — цитирует Морозова Sport24.

На данный момент «Акрон» с 4 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев Советов» 6 баллов и 9-я позиция. Команды в этом сезоне играют на одной арене в Самаре.