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Морозов о том, как «Акрону» обойти «Крылья Советов» по популярности: «Нужно подольше пожить»

Алина Савинова
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Владелец «Акрона» Павел Морозов поделился мнением о том, как команда может обойти «Крылья Советов» по популярности.

«Если не ошибаюсь, «Крыльям» порядка 70 лет, а нашей команде всего лишь 6. Нужно чуть подольше пожить. Понятно, что в Самаре «Крылья Советов» — любимая команда. Это клуб, за который болеют все. Так что превзойти не получится. Нам нужно построить свой стадион в Тольятти и набрать собственную армию болельщиков — жителей города, которые будут болеть за нас», — цитирует Морозова Sport24.

На данный момент «Акрон» с 4 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев Советов» 6 баллов и 9-я позиция. Команды в этом сезоне играют на одной арене в Самаре.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
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