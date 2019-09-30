В матче 11-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Ахмат». Игру предваряла церемония символического удара по мячу.

На поле появился первый в истории российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров. Когда Петров подошел к мячу, то не просто отдал пас, а подбросил его элегантным черпачком.

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