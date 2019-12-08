Виталий Кафанов: «Гильерме здорово психологически справляется с ошибками»

Тренер «Ростова», специалист по работе с вратарями Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о проблемах российской вратарской школы, Акинфееве и Гильерме.

— Как реагируете на тему необходимости замены Гильерме в сборной — все началось после ошибки в матче с «Ювентусом»?

— Гильерме — очень хороший. Есть прекрасное качество — он здорово психологически справляется с ошибками, не ломается. Может после ошибки собраться, отыграть хорошо. Если говорить конкретно о том матче, то он сам сказал, что не успел поймать мяч, а уже думал о том, куда его ввести. Это вопрос правильного принятия решений. Гильерме занял место первого вратаря сборной, у него были хорошие матчи. Но надо понимать, что это первый сезон, когда парень играет и в сборной, и в клубе. Это дополнительная психологическая нагрузка. Тем вратарям, которые были за Игорем Акинфеевым, было проще — а сейчас им приходится биться на три фронта. Нагрузка психологическая возросла, появляются ошибки. Надо какое-то время поиграть на три фронта, адаптироваться к такому режиму. Гильерме сильно помог «Локомотиву» стать чемпионом, он принес много очков команде, заслужил место в сборной. Было много матчей, когда его клубная команда побеждала в один мяч, и он спасал в этих играх. Дай бог, чтобы у него с травмой обошлось.

— Возвращение Акинфеева напрашивается?

— Очень жаль, что Игорь принял решение закончить карьеру в национальной команде. Понимаю, что трудно из года в год быть первым вратарем ЦСКА и сборной, это большая психологическая нагрузка и ответственность. Он много лет был в состоянии стресса, он играл больше всех вратарей, все игры по максимуму. Поэтому его решение можно понять. Пройдет время, и мы поймем, сколько Игорь сделал для нашего футбола. Это дело тренеров сборной, но если Игорь вернется в сборную, буду очень рад.(Сергей Егоров)

Виталий Кафанов: «Гильерме хороший вратарь. Но если Акинфеев вернется в сборную, буду рад»