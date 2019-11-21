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Виталий Дьяков: «Все в футбольном мире знают, что в чемпионском сезоне «Спартака» огромная заслуга Пилипчука»

12:01
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Бывший защитник «Ростова», «Динамо», а также сборной России Виталий Дьяков в большом интервью «СЭ» в числе прочего рассказал о нюансах работы Романа Пилипчука.

— В Минск-то вас как занесло?

— Позвал Роман Пилипчук. Прежде не были знакомы, но слышал о нем только хорошее. Все в футбольном мире знают, что в чемпионском сезоне «Спартака» огромная заслуга Пилипчука. Работать с ним комфортно. Михалыч и тренер прекрасный, и человек замечательный.

— Про него говорят — тактический гик.

— Это правда. Большое внимание уделяет видеоанализу, перемещениям футболистов в своих зонах, моделированию игровых ситуаций, позволяющих определенные элементы довести до автоматизма. Любого соперника разбирает досконально. Раскладывает по полочкам все-все-все. Ни одна мелочь не ускользает. Тренировки интересные, с мячом. На сборах нет безбашенной беготни, как любят отечественные специалисты.

— Ясно.

— У Пилипчука есть, чему поучиться. С точки зрения тактики, теории, понимания футбола похож на Курбана Бердыева, у которого в «Ростове» я полгода успел отыграть. (Александр Кружков)

Полностью интервью Дьякова здесь

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