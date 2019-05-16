Вильям де Оливейра: "Победа в чемпионате России - главное достижение в карьере"

Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра в интервью "Известиям" признался, что победа в чемпионате России - главное достижение в карьере. По его словам, он всем доволен в российском клубе.

– Вы живете в России уже 10 лет, и это ваш первый трофей здесь. Какие эмоции испытываете?

– Конечно, это очень здорово, и я испытываю самые приятные ощущения от триумфа. Выиграть чемпионат РФ весьма непросто. После перехода в "Зенит" мне удалось это сделать за достаточно короткий срок. Я уже столько лет живу в России, и вот наконец удалось завоевать первый трофей, очень рад.

– Это главное достижение в вашей спортивной карьере?

– Думаю, да. Помню, я еще выигрывал чемпионат Мексики, выступая за "Пуэблу". Но сейчас взять золотые медали РПЛ гораздо приятнее. В "Зените" я чувствую себя в своей тарелке, здесь отличная атмосфера, большой клуб, удивительный стадион. Этот успех – очень большое достижение для меня.

– Какие у вас основные задачи в тренерском штабе "Зенита"?

– Я стараюсь донести до тех футболистов, которые не понимают русский язык, всё то, что хочет видеть на поле Сергей Богданович (Семак. – "Известия"). Если они понимают требования, то для нашей команды это плюс. Стараюсь максимально помогать футболистам, чтобы они могли четко выполнять задачи, которые ставит главный тренер.