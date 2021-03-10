Вилков о том, что Кадыров назвал его продажным судьей: «Вопрос эмоциональности. Это уже стало историей»

Арбитр Михаил Вилков вспомнил о скандальной ситуации, произошедшей в 2013 году в матче «Терек» — «Рубин» (0:0). После того, как с поля был удален капитан грозненцев Ризван Уциев, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выкрикнул в микрофон нелицеприятную фразу, назвав судью «продажным».

«Эта ситуация — неотъемлемая часть судейской карьеры. Это уже стало историей У всех бывает что-то подобное. Никто гладко не проходил этот путь, просто у кого-то истории чуть погромче, у кого-то — потише. Извинялись ли передо мной за тот эпизод? Я потом приезжал, мы много разговаривали. Там абсолютно нормальные люди. Это просто вопрос эмоциональности, плюс там оказался этот микрофон. Больше ситуация была раскручена, распиарена журналистами. Это все понесли как снежный ком», — приводит Sport24 слова Вилкова.

Ранее Вилков рассказал, как относится к тому, что его называют «зенитовским» судьей.