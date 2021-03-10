Вилков рассказал о своем отношении к тому, что его называют «зенитовским» судьей

Арбитр Михаил Вилков рассказал, как относится к тому, что его называют «зенитовским» судьей.

«Спокойно отношусь к этому. Просто стараюсь на это не обращать внимания, вот и все. Каждому устанешь объяснять, что это не так. так сложилось, что мне приходится судить много матчей Питера с Москвой. У команд часто бывают серии из побед или из поражений. То, что при мне «Зенит» чаще выигрывает, чем проигрывает, обычное стечение обстоятельств. Нет никаких завязок, привязок, только упрямая статистика», — приводит Sport24 слова Вилкова.

Вилков привел пример своего коллеги, Сергея Лапочкина.

«При нем «Спартак» всегда выигрывал. При этом он сам из Питера! Мы уже даже сами смеялись: «О, Лапочкин поехал на «Спартак», значит точно сегодня не проиграют». Не нужно искать в этой статистике какого-то подвоха, заговора. У меня наверняка с какими-то клубами поменьше тоже есть определенная статистика. Условная «Уфа», может, выиграла при мне всего 1 матч из 10. Просто на эти клубы обращается меньше внимания», — добавил Вилков.

Ранее Вилков рассказал, как болельщики «Спартака» предлагали выкинуть его из самолета.