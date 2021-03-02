Виктория Боня: «У Быстрова все размером с наперсток. Мечтаю плюнуть ему в лицо»

Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в интервью «СЭ» отреагировала на высказывания экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» и сборной России Владимира Быстрова.

Быстров интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи».

Семенович собирается подать в суд на Быстрова за высказывание о ее груди.

— Недавно в интервью «СЭ» игрок сборной России Владимир Быстров сказал следующее: «Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».

— Я считаю, очень мерзко и очень подло быть Быстровым! У Ани определенный диагноз, ее грудь растет, для нее это большая проблема! Она не может жить так, как мы живем с вами на все сто. И такое говорить. И вообще, у женщин не сиськи, дорогие мужчины, а грудь!

Мне мерзко такое слышать от публичного человека. Если бы он такое сказал про меня, то я бы плюнула ему в лицо.

— На что Анна предложила отрезать Владимиру кое-что, чтобы лучше бегать и забивать голы. Что скажете?

— Ему нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток и перепелиные... ну вы поняли.

В конце интервью Виктория ответила на блиц-вопрос:

— О чем сейчас мечтает Виктория Боня?

— Плюнуть в рожу Быстрову.

(Владислав Флегонтов)