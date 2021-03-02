Рыжиков: «Если бы губернатор нас не обманул, клуб бы боролся...»

?Вратарь и капитан «Тамбова» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал о нынешнем финансовом положении клуба.

— Что сами думаете насчет того, что за два года в РПЛ «Тамбов» так и не сыграл на родном стадионе?

— Опять же вопрос к руководству нашего футбола. «Тамбов» сделал все, чтобы команда была в премьер-лиге. Если не неурядицы с денежкой, если бы губернатор нас не обманул, клуб бы боролся с тем же составом, который у нас был летом. Но все вопросы к РФС, к РПЛ, к тем людям, кто допускает команду, кто дает лицензии. Неужели нельзя было после первого сезона послать какого-нибудь замначальника, секретаря в Тамбов и посмотреть, что там происходит со стадионом. Может быть, 400 километров от Москвы — это далеко, конечно. А на словах верить уже никому нельзя.

— А вы все-таки остались в «Тамбове».

— А я верю, наивный. Не люблю это слово, но, как называется, терпила, блин. Посмотрим, что будет дальше. Дождемся четверга.

— Сами верили, что кто-то поможет «Тамбову» доиграть сезон?

— Свет в оконце появился, когда Оганесян заходил к нам в клуб, разговаривал, но видите, как получилось.

— Что говорил?

— Что найдем инвесторов, закроем долги, будем играть. Наверное, все руководители так говорят, чтобы успокоить ситуацию.

— Коновалова мне сказала, что есть еще какой-то спонсор помимо РПЛ. Была с ним какая-то встреча?

— Это лучше у Ольги Юрьевны спросить. Думаю, она знает больше, чем обыкновенный вратарь.

— Вы же не просто вратарь, а капитан.

— Если бы я еще деньги и спонсоров искал, это вообще нонсенс был. Я же говорю, за шесть месяцев «Тамбове» я провел собраний по поводу денег больше, чем за всю жизнь. Даже со своим личным помощником в банке меньше собраний проводил.

После 20-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице. (Константин Колмаков)