Виктор Васин: "Бельерин классный парень, мы с ним быстро сошлись"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью официальному сайту клуба рассказал, с кем проходил лечение в клинике Барселоны. Россиянин отметил, что много общался с защитником "Арсенала" Эктором Бельерином.

– Больше всего общались с Лавесси и Бельерином, – сказал Васин. – Эктор – классный парень, мы с ним быстро сошлись. Он только после операции, все время лежал на кушетке, делал упражнения. Всегда веселый, с колонкой, с музыкой. Еще были Куадрадо из "Ювентуса", Афеллай. В последние пару дней подъехал один очень известный футболист. С ним особо не пообщались, он постоянно ходил со своим окружением. Но я так понял, что этот игрок не афиширует свое пребывание в клинике, поэтому его фамилию называть не буду (улыбается).