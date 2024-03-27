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Сегодня, 10:45

Панченко: «После своего рекорда отговорил Газзаева от увольнения, в следующем сезоне его «Алания» стала чемпионом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший нападающий «КАМАЗа» Виктор Панченко, который 26 марта 1994 года оформил пента-трик в матче с владикавказским «Спартаком» (6:0), в интервью «СЭ» вспомнил, что едва не уволил тогда главного тренера гостей Валерия Газзаева.

— Это правда, что после финального свистка главный тренер гостей Валерий Газзаев на эмоциях написал заявление об отставке?

— Да, так и было на самом деле. Мне Батраз Битаров, гендиректор владикавказцев, рассказывал, что Газзаев до того был расстроен результатом, что прямо на тренерской скамье написал это заявление.

— Ничего себе!

— Да. Битаров меня попросил даже поехать с его командой в аэропорт, отговорить Газзаева от этого радикального шага. Пообщались, эмоции у него улеглись. Успокоил его. У нас вообще всегда с Валерием Георгиевичем были теплые отношения, он меня несколько раз в «Аланию» звал.

— Выходит, отговорили его?

— Ну да. Это же футбол, все бывает. Зачем же сразу в отставку? На следующий год его команда чемпионом вообще-то стала.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России
ФК Алания (Владикавказ)
Валерий Газзаев
Виктор Панченко
2
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Панченко — о своем пента-трике: «Мама была на стадионе. Ее на руках носили!»

Панченко: «Чалов останется в ЦСКА»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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