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Сегодня, 11:00

Панченко: «Чалов останется в ЦСКА»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор ЦСКА Виктор Панченко в интервью «СЭ» заявил, что нападающий Федор Чалов летом никуда не уйдет из армейского клуба.

— Раньше вы представляли интересы Чалова. Ваш прогноз: где он окажется летом?

— Останется в ЦСКА.

— Неужели?

— Да. Практически в этом уверен. Вероятность — 90 процентов, если не больше. Мне кажется, он немного остановился в своем развитии. Весной в трех турах ни одного мяча. С другой стороны, пожалуй, и шансов отличиться у него с каждым сезоном все меньше и меньше. В общем, продолжит выступать за армейцев. А куда ему уходить? В «Зените» его не будет.

— Но он мечтает поиграть в крепком европейском клубе.

— В это я не особо верю. Все-таки не тот у него уровень.

— Какой потенциал у молодого Мусаева, который сейчас вернулся в ЦСКА?

— О нем рано что-либо говорить. Да, забил в чемпионате «Оренбургу». Но на этом пока все. Видимо, играет еще и на кураже, так как вернулся в родной клуб. Однако надо смотреть на длинной дистанции. Непонятно, как он себя проявит. Пока весной выглядит где-то даже лучше Заболотного и Чалова. Но его еще нельзя назвать твердым игроком стартового состава.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Панченко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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