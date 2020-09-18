Виктор Классон: «Хочу посвятить эти мячи людям, которые помогли мне восстановиться»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил два гола в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (7:2). Он не забивал за краснодарцев почти 500 дней.

— Конечно, очень приятно снова забить, — сказал швед в эфире «Матч Премьер». — Хочу посвятить эти мячи все тем людям, которые помогли мне восстановиться. Особенно физиотерапевту.