Виктор Классон: «Хочу посвятить эти мячи людям, которые помогли мне восстановиться»
22:08
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил два гола в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (7:2). Он не забивал за краснодарцев почти 500 дней.
— Конечно, очень приятно снова забить, — сказал швед в эфире «Матч Премьер». — Хочу посвятить эти мячи все тем людям, которые помогли мне восстановиться. Особенно физиотерапевту.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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