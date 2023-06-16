Гончаренко — о Ранджеловиче: «Он хотел остаться, но не все зависело от него»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался об уходе Лазара Ранджеловича в «Олимпиакос».

«Я был немного удивлен тем, что ранее меня на пресс-конференциях никто не спрашивал, почему Лазар сидит в запасе. Дело в том, что нам пришла бумага из «Олимпиакоса», что они у нас его забирают. И мне были нужны игроки, на которых я могу рассчитывать в будущем сезоне. Так или иначе, в этой ситуации игроки начинают себя беречь, меньше идут в стыки и единоборства. Именно поэтому мы перестроили схему, так как нам было удобнее играть в двух нападающих, без крайних полузащитников. Его вклад в осенние матчи очень велик, но весной, особенно когда он узнал, что уходит, уровень игры снизился. Хотя Лазар хотел остаться, однако не все зависело от него. Он понял мое решение, никаких обид не было», — приводит слова Гончаренко e1.ru.

Ранджелович выступал за «Урал» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 18 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.