Президент «Урала» подтвердил переговоры с «Оренбургом» по Гогличидзе

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб ведет переговоры с «Оренбургом» на предмет перехода защитника Лео Гогличидзе.

«Скорее всего, да. Пока идут переговоры. Когда они завершатся, тогда смогу что-то сказать», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 26-летний россиянин провел 37 матчей за «Урал» и отдал одну результативную передачу.