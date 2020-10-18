РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Виктор Гончаренко: «У Фукса повторная травма, восстановление затягивается»

18:56
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Бруно Фукса. Новичок армейцев провел в нынешнем сезоне только один матч — 12 минут в игре с «Ахматом» (3:0) 30 августа.

— У Фукса повторная травма, пока речь идет о полутора месяцах, но даже прогнозы остерегаемся делать, — сказал Гончаренко. — Его восстановление затягивается. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир