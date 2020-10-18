Виктор Гончаренко: «У Фукса повторная травма, восстановление затягивается»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Бруно Фукса. Новичок армейцев провел в нынешнем сезоне только один матч — 12 минут в игре с «Ахматом» (3:0) 30 августа.

— У Фукса повторная травма, пока речь идет о полутора месяцах, но даже прогнозы остерегаемся делать, — сказал Гончаренко. — Его восстановление затягивается. (Константин Алексеев)