Виктор Гончаренко: «У ЦСКА был шлейф старой команды, сейчас мы обновили команду и укрепили ее»
14:44
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об изменениях команды по сравнению с прошлыми сезонами.
— Если в прошлом году или в позапрошлом был шлейф старой команды с Братьями, Игнашевичем, Головиным, Понтусом, то сейчас мы обновили команду, укрепили ее, — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба. - Многие ребята получили очень хорошую игровую практику, они понимают, как нужно сражаться, чтобы занять более высокое место. У нас абсолютно новая команда, и у многих ребят серьезные перспективы.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-my-izbavilis-ot-shleyfa-staroy-komandy-i-poluchili-absolyutno-novuyu/
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