Гончаренко раскритиковал судейство: «Кукуян безобразно судил. Он прибил «Урал»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал судейство в матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

«С чем связано большое количество нарушений и желтых карточек? С тем, что просто безобразно судил Павел Кукуян. Он просто не понимал, что делал на поле сегодня. Вот и все. Однозначно его судейство, он просто нас прибил. Не разбираться в элементарных ситуациях — так надо еще уметь судить», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

С 61-й минуты «Урал» играл в меньшинстве, так как защитник комнады Итало получил вторую желтую карточку.

Команда Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.