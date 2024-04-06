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Судейство

Сегодня, 16:15

Гончаренко раскритиковал судейство: «Кукуян безобразно судил. Он прибил «Урал»

Гончаренко раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал судейство в матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

«С чем связано большое количество нарушений и желтых карточек? С тем, что просто безобразно судил Павел Кукуян. Он просто не понимал, что делал на поле сегодня. Вот и все. Однозначно его судейство, он просто нас прибил. Не разбираться в элементарных ситуациях — так надо еще уметь судить», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Эпизод с&nbsp;нарушением правил со&nbsp;стороны защитника &laquo;Крыльев Советов&raquo; Романа Евгеньева. «Урал» — «Крылья Советов»: Кукуян правильно наказал гостей 11-метровым

С 61-й минуты «Урал» играл в меньшинстве, так как защитник комнады Итало получил вторую желтую карточку.

Команда Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Павел Кукуян
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РПЛ опубликовала расписание апрельских туров
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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П
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 6
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Маркус Вендел

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И К Ж
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