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Сегодня, 16:18

РПЛ опубликовала расписание апрельских туров

Ана Горшкова
Корреспондент
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РПЛ опубликовала расписание матчей 21-го, 25-го и 26-го туров чемпионата России.

Перенесенный в связи с проведением выборов президента России с марта на апрель 21 тур РПЛ пройдет 24 и 25 апреля. 25 тур состоится 19-21 апреля, а 26 тур — с 28 по 29 апреля.

Расписание туров РПЛ

25-й тур

19 апреля (пятница)

19:00 «Краснодар» — «Факел»

20 апреля (суббота)

14:00 «Рубин» — «Локомотив»
16:30 «Балтика» — «Крылья Советов»
19:30 ЦСКА — «Ахмат»

21 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Динамо»
16:15 «Зенит» — «Оренбург»
18:15 «Сочи» — «Урал»
20:30 «Ростов» — «Спартак»

21-й тур

24 апреля (среда)

16:00 «Оренбург» — «Динамо»
18:15 «Пари НН» — «Локомотив»
20:30 «Краснодар» — «Балтика»
20:30 «Зенит» — «Рубин»

25 апреля (четверг)

16:00 «Урал» — «Ростов»
18:15 «Факел» — «Крылья Советов»
20:30 «Ахмат» — «Сочи»
20:30 ЦСКА — «Спартак»

26-й тур

28 апреля (воскресенье)

14:00 «Ахмат» — «Пари НН»
16:15 «Спартак» — «Локомотив»
19:15 «Динамо» — «Зенит»
21:30 «Балтика» — ЦСКА

29 апреля (понедельник)

13:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
15:15 «Рубин» — «Урал»
17:30 «Сочи» — «Факел»
19:45 «Ростов» — «Оренбург»

Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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