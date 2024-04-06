РПЛ опубликовала расписание апрельских туров
РПЛ опубликовала расписание матчей 21-го, 25-го и 26-го туров чемпионата России.
Перенесенный в связи с проведением выборов президента России с марта на апрель 21 тур РПЛ пройдет 24 и 25 апреля. 25 тур состоится 19-21 апреля, а 26 тур — с 28 по 29 апреля.
Расписание туров РПЛ
25-й тур
19 апреля (пятница)
19:00 «Краснодар» — «Факел»
20 апреля (суббота)
14:00 «Рубин» — «Локомотив»
16:30 «Балтика» — «Крылья Советов»
19:30 ЦСКА — «Ахмат»
21 апреля (воскресенье)
14:00 «Пари НН» — «Динамо»
16:15 «Зенит» — «Оренбург»
18:15 «Сочи» — «Урал»
20:30 «Ростов» — «Спартак»
21-й тур
24 апреля (среда)
16:00 «Оренбург» — «Динамо»
18:15 «Пари НН» — «Локомотив»
20:30 «Краснодар» — «Балтика»
20:30 «Зенит» — «Рубин»
25 апреля (четверг)
16:00 «Урал» — «Ростов»
18:15 «Факел» — «Крылья Советов»
20:30 «Ахмат» — «Сочи»
20:30 ЦСКА — «Спартак»
26-й тур
28 апреля (воскресенье)
14:00 «Ахмат» — «Пари НН»
16:15 «Спартак» — «Локомотив»
19:15 «Динамо» — «Зенит»
21:30 «Балтика» — ЦСКА
29 апреля (понедельник)
13:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
15:15 «Рубин» — «Урал»
17:30 «Сочи» — «Факел»
19:45 «Ростов» — «Оренбург»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
6
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
7
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5