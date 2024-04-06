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«Урал» — «Крылья Советов»: Кукуян правильно наказал гостей 11-метровым

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 39-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» судья Павел Кукуян правильно оценил действия Романа Евгеньева и моментально назначил пенальти.

Рефери увидел, что защитник гостей после розыгрыша «Уралом» штрафного удара нарушил правила — отпихнул мяч двумя руками.

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов реализовал 11-метровый и сравнял счет в матче.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

Роман Евгеньев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Павел Кукуян
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
 - : -
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 7
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Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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